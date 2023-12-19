Мэр Москвы заявил об «отражении атаки беспилотника». По словам Сергея Собянина, силами ПВО в Одинцовском городском округе была отбита атака дрона.

«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал в телеграм-канале мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введен план «Ковер». Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.

Напомним, сегодня около 9:20 (8:20 по Киеву) над территорией Брянской области замечен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. «Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — заявили в оборонном ведомстве оккупантов.

Позже там также добавили, что около 10:00 часов (9:00 по Киеву) над территорией Брянской области средствами ПВО был уничтожен ещё один украинский БПЛА.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о третьей атаке беспилотника.