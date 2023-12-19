Мер Москви заявив про «відбиття атаки безпілотника». За словами Сергія Собяніна, силами ППО в Одинцовському міському окрузі було відбито атаку дрона.

«Силами ППО в Одинцовському міському окрузі відбито атаку безпілотника. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», — написав у телеграм-каналі мер Москви.

Раніше повідомлялося, що в московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський запроваджено план «Килим». Затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:20 (8:20 за Києвом) над територією Брянської області помічено безпілотний літальний апарат літакового типу. «Дежурними засобами ППО українська БПЛА знищена над територією Брянської області», — заявили в оборонному відомстві окупантів.

Пізніше там також додали, що близько 10:00 (9:00 за Києвом) над територією Брянської області засобами ППО було знищено ще один український БПЛА.

У свою чергу губернатор Брянської області Олександр Богомаз розповів про третю атаку безпілотника.