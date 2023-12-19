Украина запустила две мощные газовые скважины

В Украине ввели в эксплуатацию две высокодебитные скважины на одном месторождении, свыше 200 тыс. куб. м в день. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



«Обе пробурены на одном месторождении: на одном из них пробурен боковой ствол, второй — введен в эксплуатацию после бурения», — говорится в сообщении.



Первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений. Специалисты провели анализ состояния скважины, состояния разработки этого участка месторождения и перспективы восстановления скважины.



«Чтобы восстановить эту скважину с высоким дебитом, было принято решение о бурении бокового ствола и последующего проведения нескольких стадий гидроразрыва пласта. Такой подход оказался успешным, что обеспечило дополнительные свыше 100 тыс. куб. м голубого топлива для страны», - отметил и.о. генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.



Вторая — оценочно-эксплуатационная скважина также обеспечивает более 100 тыс. кубометров газа. Результат обеспечили удачный выбор местоположения на северном контуре, а также проведение четырех стадий гидроразрыва пласта.





Напомним, в Славянске запустили скважины для поддержания уровня солености воды, поскольку уровень солености в озерах начал снижаться и поэтому озера могут потерять свои лечебные свойства.