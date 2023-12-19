Україна запустила дві потужні газові свердловини

В Україні ввели в експлуатацію дві високодебітні свердловини на одному родовищі понад 200 тис. куб. м на день. Про це повідомили у пресслужбі компанії.



«Обидві пробурені на одному родовищі: на одному з них пробурений бічний ствол, другий — введений в експлуатацію після буріння», — йдеться у повідомленні.



Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Фахівці Укргазвидобування провели аналіз стану свердловини, стану розробки цієї ділянки родовища та побачили перспективи відновлення свердловини.



«Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тис. куб. м блакитного палива для країни», — наголосив в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачов.



Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також забезпечує понад 100 тис. куб. м газу. Високий результат забезпечили вдалий вибір місця її розташування командою розробників на північному контурі, а також проведення чотирьох стадій гідророзриву пласта.





Нагадаємо, у Слов'янську запустили свердловини для підтримки рівня солоності води, оскільки рівень солоності в озерах почав знижуватись і тому озера можуть втратити свої лікувальні властивості.