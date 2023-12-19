В Черниговской области во время пожара погибли двое детей с мамой

Пожар в жилом доме в селе Гмырянка. Фото: ГСЧС Украины

Возгорание произошло в жилом доме в селе Гмырянка Ичнянской территориальной общины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.



По информации, которую опубликовали спасатели, ликвидировать пожар удалось за один час.



«На месте происшествия обнаружены тела матери 2000 года рождения и двое мальчиков 2019 и 2020 годов рождения», — говорится в сообщении.

Пожар в жилом доме в селе Гмырянка. Фото: ГСЧС Украины

Пожар в жилом доме в селе Гмырянка. Фото: ГСЧС Украины

Отмечается, что причина и обстоятельства трагедии устанавливаются. Ранее во временно оккупированном РФ Донецке после «прилета» загорелась цистерна с горюче-смазочными материалами в Буденновском районе города.