У Чернігівській області під час пожежі загинули двоє дітей із мамою

Пожежа у житловому будинку у селі Гмирянка. Фото: ДСНС України

Займання сталося у житловому будинку у селі Гмирянка Ічнянської територіальної громади. Про це повідомили у пресслужб ДСНС України.



За інформацією, яку опублікували рятувальники, ліквідувати пожежу вдалося за одну годину.



«На місці події виявлено тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження», — йдеться у повідомленні.

Пожежа у житловому будинку у селі Гмирянка. Фото: ДСНС України

Пожежа у житловому будинку у селі Гмирянка. Фото: ДСНС України

Зазначається, що причина та обставини трагедії встановлюються. Раніше в тимчасово окупованому РФ Донецьку після «прильоту» загорілася цистерна з паливно-мастильними матеріалами в Будьоннівському районі міста.