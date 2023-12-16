В Буденновском районе Донецка горит цистерна с ГСМ

В Донецке горит цистерна с ГСМ. Фото: Кадр из видео

Во временно оккупированном РФ Донецке после «прилета» загорелась цистерна с горюче-смазочными материалами в Буденновском районе города.



Пожар до сих пор продолжается в Буденновском районе города. Кадры после возгорания стали публиковать местные жители. Стоит отметить, что вчера в этом же районе уже горела нефтебаза.



Напомним, в Буденновском районе Донецка находится железнодорожная станция «Мушкетово», куда регулярно поездами привозят нефтепродукты в цистернах.



В предыдущий раз удар был нанесен 6 декабря, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Также сообщалось, что в результате повторного обстрела двое пожарных погибли и 10 ранены.