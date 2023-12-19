Поляки передали жителям Покровска два комфортабельных автобуса для социального маршрута

Гданьск передал Покровску два комфортабельных автобуса. Фото: Покровская ГВА

В рамках инициативы PolishCitiesUkraine от Фонда «Гданьск — Покровску» были переданы автобусы, благодаря которым в громаде будет запущен социальный маршрут. Об этом сегодня сообщила Покровская городская военная администрация.

Отмечается, что автобусы вместительны и комфортны. Каждый из них рассчитан на 35 посадочных мест. Кроме того, транспортные средства приспособлены для перевозки маломобильных групп населения: у них есть подъемник, куда может заехать человек на коляске или мама с коляской.

«Мы благодарим нашим польским друзьям, которые тепло принимают внутренне перемещенных лиц из Украины. В частности, многие жители Покровской громады поселились именно в этой стране. Мы очень благодарны Яцеку Бендиковски и Мацио Лисицки, а также ОО «Художественная сотня гайдамак», — отметил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.

По словам главы ГВА, на балансе КП «ПокровскАвто» есть уже три автобуса, которые после техосмотра и оформления необходимого пакета документов будут введены в эксплуатацию как социальные, для перевозки льготных категории пассажиров.

«Как только проверим состояние автобусов, будем их запускать в эксплуатацию», – добавил заместитель начальника Покровской МВА Алексей Стебель.

Напомним, благотворители из Швеции сделали для Покровской громады подарок — современный автобус, приспособленный для перевозки маломобильных групп населения и оборудованный подъемником для колясок.