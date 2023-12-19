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Поляки передали жителям Покровська два комфортабельні автобуси для соціального маршруту

19 грудня 2023, 15:25

Поляки передали жителям Покровська два комфортабельні автобуси для соціального маршруту

Гданськ передав Покровську два комфортабельні автобуси. Фото: Покровська У мВА Гданськ передав Покровську два комфортабельні автобуси. Фото: Покровська У мВА

В рамках ініціативи PolishCitiesUkraine від Фонду «Гданськ — Покровськ» було передано автобуси, завдяки яким у громаді буде запущено соціальний маршрут. Про це сьогодні повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Зазначається, що автобуси місткі та комфортні. Кожен із них розрахований на 35 посадочних місць. Крім того, транспортні засоби пристосовані для перевезення маломобільних груп населення: вони мають підйомник, куди може заїхати людина на колясці або мама з коляскою.

«Ми дякуємо нашим польським друзям, які тепло приймають внутрішньо переміщених осіб з України. Зокрема, багато жителів Покровської громади оселилися саме у цій країні. Ми дуже вдячні Яцеку Бендіковському та Маціо Лісіцькі, а також ГО «Мистецька сотня гайдамаків», — зазначив начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

За словами голови МВА, на балансі КП «ПокровськАвто» є вже три автобуси, які після техогляду та оформлення необхідного пакету документів будуть введені в експлуатацію як соціальні, для перевезення пільгових категорій пасажирів.

«Щойно перевіримо стан автобусів, будемо їх запускати в експлуатацію», – додав заступник начальника Покровської МВА Олексій Стебель.

Нагадаємо, благодійники зі Швеції зробили для Покровської громади подарунок – сучасний автобус, пристосований для перевезення маломобільних груп населення та обладнаний витягом для колясок.

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