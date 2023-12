Послы «Группы семи» обеспокоены спешкой ВРУ с назначениями до завершения реформы Счетной палаты

Послы стран «Группы семи» сегодня выразили обеспокоенность, что в Верховной Раде спешат с назначением четырех новых членов Счетной палаты до завершения ее реформирования. Подобный твит появился на странице «Группы семи» в сети X.

G7 Ambassadors concerned about reports the Rada is rushing 4 new @rp_gov_ua appointments this week, before Accounting Chamber reform is completed. Until reform law passed, these appointments would undermine confidence in the institution charged with overseeing intl assistance.