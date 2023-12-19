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Послы «Группы семи» обеспокоены спешкой ВРУ с назначениями до завершения реформы Счетной палаты

19 декабря 2023, 17:07

Послы «Группы семи» обеспокоены спешкой ВРУ с назначениями до завершения реформы Счетной палаты

Послы стран «Группы семи» сегодня выразили обеспокоенность, что в Верховной Раде спешат с назначением четырех новых членов Счетной палаты до завершения ее реформирования. Подобный твит появился на странице «Группы семи» в сети X.


Об этом в своем Telegram написал член фракции «Голос» Ярослав Железняк. В частности он добавил, что назначение 4 членов Счетной палаты без изменения процедуры отбора власть планирует на 21 декабря.

«Планируют назначить: Песчанскую (экс-АМКУ), Рябикина (помощника заместителя ОП Кулебы), Пушко (бухгалтера ДБР)», — отметил Железняк.

Он также добавил, что твит «Группы семи» написан «для особо одаренных» и послы G7 еще раз дали понять это публично, чего не следует делать, особенно сейчас.

Напомним, что вопрос о выделении 50 миллиардов евро на 4 года в рамках помощи Украине будет рассмотрен уже 1 февраля 2024 года. 

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