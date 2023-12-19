Послы «Группы семи» обеспокоены спешкой ВРУ с назначениями до завершения реформы Счетной палаты

Послы стран «Группы семи» сегодня выразили обеспокоенность, что в Верховной Раде спешат с назначением четырех новых членов Счетной палаты до завершения ее реформирования. Подобный твит появился на странице «Группы семи» в сети X.

G7 Ambassadors concerned about reports the Rada is rushing 4 new @rp_gov_ua appointments this week, before Accounting Chamber reform is completed. Until reform law passed, these appointments would undermine confidence in the institution charged with overseeing intl assistance. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 19, 2023



Об этом в своем Telegram написал член фракции «Голос» Ярослав Железняк. В частности он добавил, что назначение 4 членов Счетной палаты без изменения процедуры отбора власть планирует на 21 декабря.



«Планируют назначить: Песчанскую (экс-АМКУ), Рябикина (помощника заместителя ОП Кулебы), Пушко (бухгалтера ДБР)», — отметил Железняк.



Он также добавил, что твит «Группы семи» написан «для особо одаренных» и послы G7 еще раз дали понять это публично, чего не следует делать, особенно сейчас.



Напомним, что вопрос о выделении 50 миллиардов евро на 4 года в рамках помощи Украине будет рассмотрен уже 1 февраля 2024 года.