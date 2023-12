Посли «Групи семи» стурбовані поспіхом ВРУ із призначеннями до завершення реформи Рахункової палати

Посли країн «Групи семи» сьогодні висловили стурбованість, що у Верховній Раді поспішають із призначенням чотирьох нових членів Рахункової палати до завершення її реформування. Подібний твіт з'явився на сторінці «Групи семи» у мережі X.

