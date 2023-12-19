Посли «Групи семи» стурбовані поспіхом ВРУ із призначеннями до завершення реформи Рахункової палати

Посли країн «Групи семи» сьогодні висловили стурбованість, що у Верховній Раді поспішають із призначенням чотирьох нових членів Рахункової палати до завершення її реформування. Подібний твіт з'явився на сторінці «Групи семи» у мережі X.

G7 Ambassadors поставлений про reports the Rada є rushing 4 New @rp_gov_ua appointments this week, before Accounting Chamber reform is completed. Неодноразові реформи закону пройшли, ці показники повинні бути під згодою в інституті підпорядковані with overseeing intl assistance. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 19, 2023



Про це у своєму Telegram також написав член фракції Голос Ярослав Железняк. Зокрема, він додав, що призначення 4 членів Рахункової палати без зміни процедури відбору влада планує на 21 грудня.



«Планують призначити: Піщанську (екс-АМКУ), Рябікіна (помічника заступника ОП Кулеби), Пушка (бухгалтер ДБР)», - зазначив Железняк.



Він також додав, що твіт «Групи семи» написаний «для особливо обдарованих» і посли G7 ще раз дали зрозуміти це публічно, чого не слід робити, особливо зараз.



Нагадаємо, що питання виділення 50 мільярдів євро на 4 роки в рамках допомоги Україні буде розглянуте вже 1 лютого 2024 року.