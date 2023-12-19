Обстрелян Купянский район на Харьковщине, есть раненая — ОВА

Оккупанты обстреляли Купянский район в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Военные Российской федерации сегодня в очередной раз атаковали территории Купянского района Харьковской области. В результате удара была ранена местная женщина. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Устаноно, что сегодня, 19 декабря, около 11:00 российская армия произвела артиллерийский обстрел поселка Купянск-Узловой. В результате чего местная жительница получила ранения.

В поселке также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и больница.

Напомним, что оккупационные войска вчера вечером, 18 декабря, обстреляли Купянск Харьковской области. В результате атаки один местный житель получил ранения.