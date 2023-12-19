Обстріляно Куп'янський район на Харківщині, є поранена — ОВА

Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області. Фото: Харківська обласна прокуратура

Військові Російської федерації сьогодні вкотре атакували території Куп'янського району Харківської області. Внаслідок удару було поранено місцеву жінку. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що сьогодні, 19 грудня, близько 11:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл селища Куп'янськ-Вузлове. Внаслідок чого місцева мешканка отримала поранення.

У селищі також пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та лікарня.

Нагадаємо, що окупаційні війська вчора увечері, 18 грудня, обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки один місцевий житель отримав поранення.