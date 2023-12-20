Верховный суд Колорадо исключил Трампа из избирательных бюллетеней, сославшись на «восстание»

Верховный суд Колорадо постановил, что Дональд Трамп не может баллотироваться на пост президента штата в следующем году, сославшись на положение конституции о восстании, пишет BBC.



Суд постановил 4 голосами против 3, что Трамп не является подходящим кандидатом, поскольку почти три года назад он участвовал в восстании из-за беспорядков в Капитолии США.



Дональд Трамп все еще может баллотироваться на пост президента США на выборах в следующем году, но это может усложнить ему задачу.



Его предвыборный штаб пообещал подать апелляцию в Верховный суд США. Критикуя это решение, советники Трампа заявили, что оно «полностью ошибочно».



Напомним, папка, содержащая строго секретную информацию, связанную с вмешательством России в выборы США, пропала в конце президентства Дональда Трампа.