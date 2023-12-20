Верховний суд Колорадо виключив Трампа з виборчих бюлетенів, пославшись на повстання

Верховний суд Колорадо ухвалив, що Дональд Трамп не може балотуватися на пост президента штату наступного року, пославшись на положення конституції про повстання, пише BBC.



Суд ухвалив 4 голосами проти 3, що Трамп не є підходящим кандидатом, оскільки майже три роки тому він брав участь у повстанні через заворушення в Капітолії США.



Дональд Трамп все ще може балотуватися на пост президента США на виборах наступного року, але це може ускладнити завдання.



Його передвиборчий штаб пообіцяв подати апеляцію до Верховного суду США. Критикуючи це рішення, радники Трампа заявили, що воно «цілком помилкове».



Нагадаємо, тека, що містить суворо секретну інформацію, пов'язану з втручанням Росії у вибори США, зникла наприкінці президентства Дональда Трампа.