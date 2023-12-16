CNN: при Трампе из Белого дома пропала папка с разведданными о России

Папка, содержащая строго секретную информацию, связанную с вмешательством России в выборы США, пропала в конце президентства Дональда Трампа, пишет CNN.



Это вызвало тревогу среди сотрудников разведки, что некоторые из наиболее тщательно охраняемых секретов национальной безопасности США и их союзников могут быть раскрыты.



Сотрудники разведки в 2022 году уведомили руководителей Сенатского комитета по разведке о пропавших материалах и усилиях правительства по их поиску.



Какие-то из утерянных данных рассекретили, однако в ней были и необработанные разведданные, собранные Вашингтоном и его союзниками по НАТО о российских агентах, включая источники и методы, которые легли в основу оценки правительства США о том, что Владимир Путин стремился помочь Трампу победить на выборах 2016 года.



Последний раз папку видели в Белом доме ближе к финальным дням Трампа на посту. Экс-президент распорядился доставить ее туда, чтобы он мог рассекретить множество документов, связанных с расследованием ФБР в отношении России.



Контроль над редактированием наиболее конфиденциальной информации, чтобы ее можно было опубликовать, контролировал тогдашний глава администрации Белого дома Марк Медоуз.



Всего за несколько минут до инаугурации Джо Байдена в январе 2021 года Медоуз поспешил в министерство юстиции, чтобы вручить отредактированную копию для последнего ознакомления.



Минюст США до сих пор не опубликовал все документы, копии оказались в Национальном архиве. Одна из главных помощниц Медоуза Кэссиди Хатчинсон в показаниях по делу о захвате Капитолия 6 января 2021 года и в своих мемуарах предположила, что он забрал неотредактированные материалы.



По ее словам, папка хранилась в сейфе Медоуза, а она видела, как он выходил с документами из Белого дома. Трамп в апреле 2021 года в интервью для книги о своем президентстве также говорил, что материалы есть у Медоуза.



Адвокат последнего Джордж Тервиллигер III категорически отрицает, что его подзащитный неправильно обращался с какой-либо секретной информацией в Белом доме, заявляя, что любое предположение о том, что Медоуз был ответственен за пропажу секретной информации, было «категорически неверным».



У Медоуза была копия материала из папки, переданная по крайней мере консервативному писателю Джону Соломону. Однако позже все копии изъяли.



Позже Соломон запросил документы у Национального архива, но там заявили, что папка (в которой, согласно иску Соломона, насчитывается около 2700 страниц, из которых были рассекречены менее 600) все еще находится у Минюста.