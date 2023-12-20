На Донеччині понад 60 населених пунктів знеструмлено

У Донецькій області внаслідок негоди 63 населені пункти все ще без електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики у Telegram.



«Залишається без напруги внаслідок несприятливих метеоумов 63 населених пункти (13 тисяч точок обліку)», — йдеться у повідомленні.



У Міненерго зазначили, що над відновленням мереж працює 81 бригада енергетиків, 96 одиниць техніки.



На цей час у 39 населених пунктах (близько 10 тисяч клієнтів), які були без світла через негоду, вже є світло.



Нагадаємо, понад 82 тисячі абонентів на окупованій частині Донецької області залишаються без електропостачання.