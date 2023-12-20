Британская разведка: в целом фронт является статичным

Британская разведка считает, что в течение последних недель Украина мобилизовала усилия для улучшения фортификационных сооружений, поскольку переходит к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.



Оборонное ведомство британцев указывает, что это происходит в ответ на призывы президента Украины Владимира Зеленского в конце ноября 2023 года ускорить фортификационные работы в ключевых секторах.



Аналитики отмечают, что Украина работала над улучшением обороны вдоль границы с Беларусью, где по состоянию на середину декабря 2023 года установлены так называемые «зубы дракона», колючая проволока и противотанковые рвы.



В то же время Россия продолжает локальные наступательные действия в нескольких секторах, но отдельные атаки редко превышают по численности взвод, сообщают разведчики.



«Большой российский прорыв маловероятен, и в целом фронт является статичным», – резюмирует британское ведомство.



Напомним, согласно данным разведки Минобороны Британии, штрафные подразделения россиян «Шторм-Z», скорее всего, возвращаются к выполнению боевых задач с незаживающими ранами, а то и после ампутаций конечностей.