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Британська розвідка: загалом фронт є статичним

20 грудня 2023, 12:55

Британська розвідка: загалом фронт є статичним

Британська розвідка вважає, що протягом останніх тижнів Україна мобілізувала зусилля для покращення фортифікаційних споруд, оскільки переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини фронту.

Оборонне відомство британців підтверджують, що це відбувається у відповідь на заклики президента України Володимира Зеленського наприкінці листопада 2023 року прискорити фортифікаційні роботи у ключових секторах.

Аналітики зазначають, що Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю, де станом на середину грудня 2023 року встановлено так звані «зуби дракона», колючий дріт та протитанкові рови.

Водночас Росія продовжує локальні наступальні дії в декількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують за чисельністю взвод, повідомляють розвідники.

«Великий російський прорив малоймовірний, і в цілому фронт є статичним», - резюмує британська розвідка.

Нагадаємо, згідно з даними розвідки Міноборони Британії, штрафні підрозділи росіян «Шторм-Z», швидше за все, повертаються до виконання бойових завдань із ранами, що не гоїться, а то й після ампутацій кінцівок.

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