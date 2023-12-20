В Авдеевке возобновили эвакуацию после вынужденной паузы из-за обстрелов оккупантов

Власти Авдеевки недавно вынуждены были отменить эвакуацию местного населения из-за обстрелов со стороны оккупантов, однако сейчас все желающие могут выехать из города. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Громадського радіо.



По его словам, 18 декабря из-за российских атак пришлось отменить эвакуацию.



«Это, если честно, очень нам мешает, когда происходят такие вещи. Очень сложно людей уговаривать, когда они вроде уже собрались, а мы им говорим, мол, «извините, мы не сможем вас вывезти, потому что сегодня очень горячо». Откровенно говоря, из тех людей, которые были готовы ехать позавчера, трое отказались. Вчера мы вывезли вместо восьми пять человек», — рассказал он.



Барабаш отметил, что сейчас в городе остаются 1220 человек. На сегодня (20 декабря – ред.) была запланирована эвакуация. Как отмечает сам глава военной администрации, люди отказываются выезжать так как боятся, что могут попасть под обстрел.



«Большинство из тех людей, с которыми я общался, действительно боятся ехать, их пугает дорога. Все между собой общаются, и вот такие вещи, как было позавчера, срабатывают нам в минус в контексте уговоров покинуть город», — резюмировал он.



Известно, что за последние два месяца из Авдеевки удалось вывезти около 370 человек. Люди почти все время находятся в подвалах домов, греются с помощью буржуек.



Напомним, оккупанты продолжают атаковать Авдеевку Донецкой области. Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал о состоянии здоровья гражданского, который пострадал в результате вчерашних обстрелов.