В Авдіївці відновили евакуацію після вимушеної паузи через обстріл окупантів

Влада Авдіївки нещодавно змушена була скасувати евакуацію місцевого населення через обстріл з боку окупантів, проте зараз усі охочі можуть виїхати з міста. Про це повідомив начальник Авдіївської міської воєнної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Громадського радіо.

За його словами, 18 грудня через російські атаки довелося скасувати евакуацію.

«Це, якщо чесно, нам дуже заважає, коли відбуваються такі речі. Дуже складно людей умовляти, коли вони начебто вже зібралися, а ми їм говоримо, мовляв, «пробачте, ми не зможемо вивезти вас, бо сьогодні дуже гаряче». Відверто кажучи, з тих людей, які були готові їхати позавчора, троє відмовилися. Учора ми вивезли замість восьми п'ятеро людей», — розповів він.



Барабаш зазначив, що зараз у місті залишаються 1220 осіб. На сьогодні (20 грудня – ред.) було заплановано евакуацію. Як зазначає сам голова військової адміністрації, люди відмовляються виїжджати, бо бояться, що можуть потрапити під обстріл.



«Більшість з тих людей, з якими я спілкувався, справді бояться їхати, їх лякає дорога. Всі між собою спілкуються, і такі речі, як було позавчора, спрацьовують нам у мінус у контексті умовлянь покинути місто» , — резюмував він.



Відомо, що за останні два місяці з Авдіївки вдалося вивезти близько 370 людей. Люди майже весь час перебувають у підвалах будинків, гріються за допомогою буржуйок.



Нагадаємо, окупанти продовжують атакувати Авдіївку Донецької області. Голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів про стан здоров'я громадянського, який постраждав унаслідок вчорашніх обстрілів.