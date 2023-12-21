Житель Славянска отметил 100-летие

Жителю Славянска Павлу Селюкову 20 декабря исполнилось 100 лет. Об этом сообщила Славянская городская военная администрация.

Отмечается, что юбиляр родился в 1923 году в селе Лески Белгородской области. После окончания 7-летней школы работал в колхозе. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, вместе с родителями переехал в Бахмут.

Там его застала Вторая мировая война.

В 1943 году, после освобождения города от фашистских захватчиков, ушел на фронт. Прошел с боями почти всю Европу. Был ранен. Победу встретил в Чехословакии.

После войны Павел вернулся домой, женился. Вместе с женой переехали в Славянск.

«Всю жизнь Павел Селюков работал сварщиком на различных стройках в Славянске и Краматорске. Строил первые пятиэтажки, восстанавливал пострадавшие от войны предприятия», — говорится в сообщении.

Сейчас ветеран Второй мировой живет вместе с женой Галиной. До сих пор работает по хозяйству, чувствует себя бодро.

«Павел Терентьевич рассказывает, что всю свою долгую жизнь не злоупотреблял алкоголем, не курил. Но на большие праздники, такие как столетие, считает возможным пропустить рюмку. И обязательно выпьет за нашу грядущую победу. Больше всего именинник мечтает увидеть ее своими глазами», — сказал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Напомним, жительнице Славянска Александре Камышанской 13 ноября исполнилось 100 лет.