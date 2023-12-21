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Житель Слов'янська відзначив 100-річчя

21 грудня 2023, 09:30

Житель Слов'янська відзначив 100-річчя

Мешканцю Слов'янська Павлу Селюкову 20 грудня виповнилося 100 років. Про це повідомила Слов'янська міська військова адміністрація.

Зазначається, що ювіляр народився 1923 року в селі Ліски Білгородської області. Після закінчення 7-річної школи працював у колгоспі. Коли йому виповнилося п'ятнадцять років, разом із батьками переїхав до Бахмута.

Там його застала Друга світова війна.

1943 року, після звільнення міста від фашистських загарбників, пішов на фронт. Пройшов із боями майже всю Європу. Був поранений. Перемогу зустрів у Чехословаччині.

Після війни Павло повернувся додому, одружився. Разом із дружиною переїхали до Слов'янська.

«Все життя Павло Селюков працював зварювальником на різних будовах у Слов'янську та Краматорську. Будував перші п'ятиповерхівки, відновлював підприємства, що постраждали від війни», — йдеться в повідомленні.

Наразі ветеран Другої світової живе разом із дружиною Галиною. Досі працює по господарству, почувається бадьоро.

«Павло Терентійович розповідає, що все своє довге життя не зловживав алкоголем, не курив. Але на великі свята, такі як сторіччя, вважає за можливе пропустити чарку. І обов'язково вип'є за нашу майбутню перемогу. Найбільше іменинник мріє побачити її на власні очі», — сказав начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Нагадаємо, мешканці Слов'янська Олександрі Камишанській 13 листопада виповнилося 100 років.

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