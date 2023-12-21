В центре Дружковки засияла огнями новогодняя елка

На площади Соборной в Дружковке к предстоящим зимним праздникам украсили городскую елку. Фото: Дружковская ГВА

В Дружковке к предстоящим зимним праздникам на площади Соборной нарядили городскую живую елку. Об этом сообщила Дружковская городская военная администрация.

В этом году цикл новогодне-рождественских праздников в Украине начался на две недели раньше. В городской военной администрации отметили, что у жителей громады разное отношение к праздникам, атрибутам Нового года и Рождества во время военного положения.

«Дружковской городской военной администрацией в этом году, как и в предыдущем, принято решение не тратить бюджетные средства, а украсить вечнозеленую красавицу, которая растет на площади, имеющимися игрушками и иллюминацией», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Константиновке Донецкой области из-за близости к зоне активных боевых действий было принято решение не украшать к Новому году городскую елку.