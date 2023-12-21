У центрі Дружківки засяяла вогнями новорічна ялинка

На площі Соборній у Дружківці до майбутніх зимових свят прикрасили міську ялинку. Фото: Дружківська МВА

У Дружківці до зимових свят на площі Соборній нарядили міську живу ялинку. Про це повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

Цього року цикл новорічно-різдвяних свят в Україні розпочався на два тижні раніше. У міській військовій адміністрації зазначили, що у мешканців громади різне ставлення до свят, атрибутів Нового року та Різдва під час воєнного стану.

«Дружківською міською військовою адміністрацією цього року, як і попереднього, прийнято рішення не витрачати бюджетні кошти, а прикрасити вічнозелену красуню, яка росте на площі, іграшками та ілюмінацією», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Костянтинівці Донецької області через близькість до зони активних бойових дій було ухвалено рішення не прикрашати до Нового року міську ялинку.