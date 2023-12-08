Власти Константиновки рассказали, будет ли в городе установлена новогодняя елка

В Константиновке Донецкой области по примеру других городов региона решили отказаться от установки городской елки. Об этом рассказал и.о. начальника Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Суспільне. Донбас.



«В связи с тем, что мы находимся в зоне боевых действий, наша громада, было принято решение не наряжать нашу новогоднюю елку, потому что безопасность наших жителей и детишек, это самое главное и самое ценное в жизни», — отметил он.



По словам Горбунова, новогодние праздники еще впереди после победы Украины.



Напомним, глава Славянской ГВА Вадим Лях отметил, что в этом году город будет украшать новогодняя елка.



В Покровске Донецкой области местные власти отказались от проведения массовых мероприятий на новогодние и рождественские праздники.



Начальник управления информационной политики Краматорской ГВА Игорь Еськов заявил, что в Краматорске не планируют устанавливать новогоднюю елку. По словам чиновника, власти города такое решение приняла из-за опасности российских обстрелов.