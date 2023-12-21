Главе оккупационной администрации Верхнеторецкого оторвало ногу в результате атаки дрона

При атаке одного из ударных дронов по машине с оккупантами, «главе» поселка Верхнеторецкое Сергею Павлову оторвало ногу. Об этом сообщают российские СМИ.



В результате атаки на машину были ранены два человека. Поселок Верхнеторецкое расположен на оккупированной территории Донецкой области.

«Глава» поселка Верхнеторецкое Сергей Павлов. Фото: «Новости Донбасса»

Ранее стало известно, что в результате обстрелов россиян в Донецкой области без света остались шесть шахт. Напомним, центр оккупированного Россией Донецка попал под обстрел сегодня, 21 декабря. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.