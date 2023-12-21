Голові окупаційної адміністрації Верхньотерецького відірвало ногу внаслідок атаки дрона

При атаці одного з ударних дронів по машині з окупантами, «голові» селища Верхньоторецьке Сергію Павлову відірвало ногу. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Внаслідок атаки на машину було поранено двох людей. Селище Верхньоторецьке розташоване на окупованій території Донецької області.

«Глава» селища Верхньоторецьке Сергій Павлов. Фото: «Новини Донбасу»

Раніше стало відомо, що внаслідок обстрілів росіян на Донеччині без світла залишилися шість шахт. Нагадаємо, центр окупованого Росією Донецька потрапив під обстріл сьогодні, 21 грудня. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.