Центр Донецка под обстрелом: поднялся столб дыма в районе базы «Спарты»

Дым в центре Донецка. Кадр из видео

Центр оккупированного Россией Донецка попал под обстрел сегодня, 21 декабря. Об этом сооющают очевидцы в соцсетях.



По словам очевидцев, в Ворошиловском районе было несколько серий ударов.



После этого поднялся дым в районе Студгородка.



Обновлено. После обстрела начался пожар в районе третьего корпуса Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Там находлась военная кафедра вуза. Там же базировался батальон «Спарта» еще со времен их командира «Моторолы».



Возможно, российские силы базируются там до сих пор.



Отметим, что этот район неоднократно попадал под обстрел после 24 февраля 2022 года.