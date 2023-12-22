Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские военные могут усилить наступательные действия в начале 2024 года — ISW

22 декабря 2023, 08:40

Российские военные могут усилить наступательные действия в начале 2024 года — ISW

Согласно оценкам Белого дома, в январе-феврале 2024 года российским войскам будет легче проводить наступательные операции, поскольку зимние погодные условия станут более благоприятными для передвижения бронетехники. Об этом сообщил Институт ведения войны (ISW).

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что российским войскам будет легче проводить наступательные операции, в частности в районе Авдеевки в Донецкой области, когда в конце января и в феврале низкие температуры заморозят землю.

В отчете ISW напоминает, что с 2014 года осенний «грязевой» сезон мешал наземным маневрам как украинским, так и российским силам. Но периоды длительных морозов, которые обычно начинаются в конце декабря, замораживают землю и позволяют бронетехнике двигаться легче, чем осенью и весной.

В то же время уточняется, что нынешняя погода в Украине переменчива. В случае более мягкой зимы, период сильных морозов может наступить позже, чем ожидается, либо не наступить вообще. Это даст более короткий период подготовки местности для механизированной маневренной войны.

«Российские войска начали локализованные наступательные операции по всей линии фронта на Востоке Украины в период сложной погоды осенне-зимнего сезона. Таким образом агрессор пытается перехватить и удержать инициативу, не дожидаясь сильных морозов. Российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать либо усиливать эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как делали это зимой 2022-2023 года», — говорится в отчете ISW.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Россия-Украина ISW Наступление РФ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:40
Российские военные могут усилить наступательные действия в начале 2024 года — ISW
23:14
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 декабря
15:57
«ДНР»: в результате обстрела захваченного Донецка один человек погиб, трое ранены
14:40
В центре Донецка попали в военную базу сил РФ
11:35
В РФ умер 12-летний ребенок из оккупированной Луганщины
08:30
Жительнице оккупированного Донецка объявлено подозрение в госизмене — прокуратура
08:01
В Вашингтоне предположили, когда РФ пойдет в наступление
23:10
Донецк, Луганск и не только: Главные события 20 декабря
22:41
В Донецке обстреляли Киевский район: есть пострадавшие
15:55
«ДНР»: в оккупированном Донецке при сбросе боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина
13:17
В Луганске открывают гипермаркет в помещении захваченного Metro
09:20
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела погиб один человек, еще 15 — получили ранения
23:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 декабря
17:30
Обстрелян Купянский район на Харьковщине, есть раненая — ОВА
17:05
На оккупированном Донбассе более 140 тысяч абонентов без света
16:25
В РФ подтвердили гибель пяти сотрудников следкома в Скадовске
16:13
В оккупированной Горловке беспилотник взорвался на крыше супермаркета
14:50
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела пострадали 9 человек, есть разрушения
13:59
На оккупированных территориях россияне продолжают похищать украинцев
09:58
Дефицит снарядов Украина покрывает за счет роста производства дронов-камикадзе — Гаврилюк
все новости
08:40
Российские военные могут усилить наступательные действия в начале 2024 года — ISW
08:25
Силы обороны сбили 24 из 28 российских БпЛА
08:19
Армия РФ за сутки обстреляла Донетчину: трое людей погибли, много раненых
08:00
Атака на Киев: обломки сбитых дронов РФ упали в нескольких районах столицы, возник пожар
23:14
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 декабря
23:05
В Мариуполе псевдориэлторы из России продают дома местных и жителей окрестных поселков
22:24
Зеленский приказал уделить внимание защите фронтовых и прифронтовых регионов в канун Рождества
21:39
Под Бахмутом ВСУ с помощью дронов ликвидировали 11 российских целей
20:58
В Донецкой области погиб командир батальона «ДНР»
20:19
Обстрел кафе в Краматорске: корректировщику грозит пожизненное
19:34
В Макеевке после обстрела начался сильный пожар
18:23
Сбил насмерть человека: в Харькове будут судить полицейского
17:45
В Мелитополе оккупанты взяли в плен подростков и обвинили в сотрудничестве с СБУ
17:38
Оккупанты готовятся к фальсификации «выборов» президента РФ на ВОТ — ЦНС
17:25
РФ сбросила четыре авибомбы на шахты Торецка: в ОВА рассказали детали атак
16:58
В Финляндии приняли решение об отправке Украине военной помощи на более 100 млн евро
16:54
Армия РФ ударила по Торецку: три человека погибли, еще пятеро получили ранения
16:40
Слова министра Умерова о дате освобождение Крыма были искажены — представитель Минобороны
16:37
В Минобороны РФ сообщили, что якобы сбили ракету над акваторией Азовского моря
15:57
«ДНР»: в результате обстрела захваченного Донецка один человек погиб, трое ранены
все новости
ВИДЕО
Дым в центре Донецка. Кадр из видео В центре Донецка попали в военную базу сил РФ
21 декабря, 14:40
Последствия обстрела травматологии на улице Артема в Донецке. Фото: соцсети В Донецке обстреляли Киевский район: есть пострадавшие
20 декабря, 22:41
Результат атаки FPV-дрона по танку россиян. Фото: Telegram В Крынках технику РФ уничтожают FPV дроны: горят танки, грузовики и личный состав оккупантов
20 декабря, 17:25
Пресс-конференция Владимира Зеленского. Фото: Пресс-служба президента Украины Миллион дронов: основные тезисы с пресс-конференции Зеленского
19 декабря, 21:34
Последствия взрыва дрона на супермаркете в Горловке. Фото: соцсети В оккупированной Горловке беспилотник взорвался на крыше супермаркета
19 декабря, 16:13
Из международного аэропорта «Борисполь» вылетел Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. Фото: Facebook / Boryspil Сегодня из аэропорта «Борисполь» вылетел Boing в Европу
19 декабря, 15:54

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама