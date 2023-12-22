Російські військові можуть посилити наступальні дії на початку 2024 року — ISW

За оцінками Білого дому, у січні-лютому 2024 року російським військам буде легше проводити наступальні операції, оскільки зимові погодні умови стануть сприятливішими для пересування бронетехніки. Про це повідомив Інститут ведення війни (ISW).

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що російським військам буде легше проводити наступальні операції, зокрема в районі Авдіївки на Донеччині, коли наприкінці січня та в лютому низькі температури заморозять землю.

У звіті ISW нагадує, що з 2014 року осінній «грязьовий» сезон заважав наземним маневрам як українським, так і російським силам. Але періоди тривалих морозів, які зазвичай починаються наприкінці грудня, заморожують землю та дозволяють бронетехніці рухатися легше, ніж восени та навесні.

Водночас, уточнюється, що нинішня погода в Україні мінлива. У разі м'якшої зими, період сильних морозів може настати пізніше, ніж очікується, або не наступити взагалі. Це дасть коротший період підготовки місцевості для механізованої маневреної війни.

«Російські війська розпочали локалізовані наступальні операції по всій лінії фронту на Сході України у період складної погоди осінньо-зимового сезону. Таким чином агресор намагається перехопити та утримати ініціативу, не чекаючи сильних морозів. Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як це робили взимку 2022-2023 року», — йдеться у звіті ISW.