В центральной части Херсона слышны взрывы

Российская армия продолжает атаковать Херсон, обстреливая город в центральной части, сейчас там слышны взрывы. Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
«Армия России обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам!», — написал Мрочко.
За прошедшие сутки по городу Херсон оккупанты выпустили 65 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
«Из-за русской агрессии один человек погиб, еще двое — получили ранения», — заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Напомним, оккупанты вчера атаковали населенный пункт Тягинки Херсонской области около 11:30, убив местную жительницу.
21 декабря россияне продолжили наносить удары по Херсону, ночью в городе снова раздались взрывы и под огнем оказалось медицинское учреждение.