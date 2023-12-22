В центральной части Херсона слышны взрывы

Российская армия продолжает атаковать Херсон, обстреливая город в центральной части, сейчас там слышны взрывы. Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«Армия России обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам!», — написал Мрочко.



За прошедшие сутки по городу Херсон оккупанты выпустили 65 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.



«Из-за русской агрессии один человек погиб, еще двое — получили ранения», — заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



Напомним, оккупанты вчера атаковали населенный пункт Тягинки Херсонской области около 11:30, убив местную жительницу.



21 декабря россияне продолжили наносить удары по Херсону, ночью в городе снова раздались взрывы и под огнем оказалось медицинское учреждение.