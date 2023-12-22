Обстріл села під Херсоном: постраждало літнє подружжя

Окупаційні війська РФ вдарили по селу на Херсонщині сьогодні, 22 грудня. Внаслідок російської атаки є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Російська армія обстріляла Іванівку. Постраждало літнє подружжя», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що до лікарні було доставлено 76-річну жінку з легкими травмами. Її 81-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня важкості.



Нагадаємо, російська армія продовжує атакувати Херсон, обстрілюючи місто у центральній частині.