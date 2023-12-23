В Кривом Роге и Кропивницком сегодня гремели взрывы

В Кривом Роге во время воздушной тревоги в регионе раздались взрывы. Об этом сообщило «Суспільне» в субботу, 23 декабря.

«В Кривом Роге слышны звуки взрывов... В Кривом Роге слышны повторные звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного», — пишет издание.

Кроме того, взрывы прогремели в Кропивницком. В регионе объявлена воздушная тревога.

Местные жители в соцсетях сообщили о нескольких взрывах. «Очень громко», — пишут местные телеграм-каналы.

Военное командование или другие официальные лица пока не комментировали данную ситуацию.

По состоянию на 10:40 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности.

Напомним, 22 декабря российские военные обстреляли три района в Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб, пять — получили ранения. Прокуратура начала расследование.