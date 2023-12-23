У Кривому Розі та Кропивницькому сьогодні лунали вибухи

У Кривому Розі під час повітряної тривоги у регіоні пролунали вибухи. Про це повідомило «Суспільне» у суботу, 23 грудня.

«У Кривому Розі чути звуки вибухів... У Кривому Розі чути повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти «Суспільного», — пише видання.

Крім того, вибухи пролунали у Кропивницькому. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Місцеві жителі у соцмережах повідомили про кілька вибухів. «Дуже гучно», — пишуть місцеві телеграм-канали.

Військове командування чи інші офіційні особи поки що не коментували цю ситуацію.

Станом на 10:40 повітряну тривогу було оголошено у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, 22 грудня російські військові обстріляли три райони на Донеччині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п'ять — отримали поранення. Прокуратура розпочала розслідування.