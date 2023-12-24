В ВСУ рассказали, будут ли оккупанты массированно обстреливать Украину на Рождество

В понедельник, 25 декабря, украинцы будут отмечать Рождество. Граждан предупредили, что в этот день возможны обстрелы со стороны российских оккупантов. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.



По ее словам, в Украине фиксируют определенную активность беспилотных летательных аппаратов в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской громад Николаевской области.



Кроме того, Гуменюк напомнила, что россияне могут устроить атаку независимо от даты в календаре.



«Это значит, что враг пытается рассредоточивать и наши усилия. Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что у этой нации нет ничего святого», — отметила Гуменюк.



Отметим, в прошлом году на новогодние праздники РФ атаковала Украину.



Напомним, рссийские войска 24 декабря в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами-камикадзе. Благодаря работе противовоздушной обороны было сбито 14 из 15 российских целей.