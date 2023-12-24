У ЗСУ розповіли, чи окупанти масово обстрілюватимуть Україну на Різдво

У понеділок, 25 грудня, українці відзначатимуть Різдво. Громадян попередили, що цього дня можливі обстріли з боку російських окупантів. Про це повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.



За її словами, в Україні фіксують певну активність безпілотних літальних апаратів у напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громад Миколаївської області.



Крім того, Гуменюк нагадала, що росіяни можуть зробити атаку незалежно від дати в календарі.



«Це означає, що ворог намагається розосереджувати наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації щодо посилення обстрілів. Треба розуміти, що ця нація не має нічого святого», — зазначила Гуменюк.



Зазначимо, минулого року на новорічні свята РФ масовано атакувала Україну.



Нагадаємо, російські війська 24 грудня вкотре атакували територію України ударними дронами-камікадзе. Завдяки роботі протиповітряної оборони було збито 14 із 15 російських цілей.