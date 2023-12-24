РФ обстреляла ТЭС в Донецкой области: пострадали 5 работников станции

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли теплоэлектростанцию в Донецкой области вчера, 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«23 декабря днем враг нанес очередной удар по одной из ТЭС в Донецкой области. Один из энергоблоков отключен из-за повреждения трубопровода», — говорится в сообщении.



В результате массированного обстрела ранены 5 работников станции. Их госпитализировали.



Также обстрелом повреждено оборудование электросетей и станции. Без света остались и бытовые потребители.



Напомним, российские войска в очередной раз атаковали тепловую электростанцию в прифронтовом городе 15 декабря.