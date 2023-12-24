РФ обстріляла ТЕС на Донеччині: постраждали 5 працівників станції

Російські окупанти вкотре обстріляли теплоелектростанцію на Донеччині вчора, 23 грудня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«23 грудня вдень ворог завдав чергового удару по одній з ТЕС у Донецькій області. Один з енергоблоків вимкнено через пошкодження трубопроводу», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок масованого обстрілу поранено 5 працівників станції. Їх госпіталізували.



Також обстрілом пошкоджено обладнання електромереж та станції. Без світла залишились і побутові споживачі.



Нагадаємо, російські війська вкотре атакували теплову електростанцію у прифронтовому місті 15 грудня.