Город меняется не по дням, а по часам: Барабаш сообщил об обстрелах Авдеевки

В Авдеевке не прекращаются активные обстрелы как по громаде, так и по позициям украинских военных. Вид города меняется по часам. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.



«Действительно, ситуация очень непростая на нашем направлении. Враг давит, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью. Пытаются россияне выполнить поставленные задачи, которые им поставило командование, и взять город. Очень много в последнее время бросают техники и личного состава по тем направлениям, которые они поставили в приоритет, и «надавить» на них. Фиксируем тысячи мертвых, извините, «макак» вокруг Авдеевки. Ребята рассказывают и по камерам видно, когда дроны летают», — ответил он.



По словам Барабаша, российские оккупанты пытаются компенсировать неудачи в штурмах, обстрелами громады. Так, за минувшие сутки россияне по Авдеевской громаде нанесли 46 массированных ударов.



«Иногда заезжая в город и находясь там несколько часов – заезжаешь и картинка одна, а уезжаешь – уже другая. Город меняется не по дням, а по часам», — подчеркнул начальник ГВА.



Напомним, ранее мы писали, что оккупационные войска изменили тактику действий в Авдеевке Донецкой области. Ситуация на этом направлении остается сложной, ведь россияне не оставляют попыток оцепить город.