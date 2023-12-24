Без опалення, води, газу та світла: Барабаш розповів, скільки людей залишаються в Авдіївці

В Авдіївці триває евакуація цивільного населення, проте часто місцева влада скасовує її через постійні обстріли російських окупантів. Понад 1200 людей у місті живуть без опалення, водопостачання та світла. Про це повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Станом на сьогодні, 24 грудня, в Авдіївці залишаються 1206 людей. За період загострення на напрямку населений пункт покинули майже 350 людей.

За словами Барабаша, електропостачання та опалення у місті немає. Крайній раз світло було ще у квітні 2022 року. Енергетики намагались відновити його, однак потрапляли під обстріли окупантів. Води не було ще до початку повномасштабної війни, а газу з травня 2022 року.

Начальник МВА додав, що опалення в місті також немає, бо джерелом теплопостачання був Авдіївський коксохімічний завод, а 13 березня 2022 року його було потужно обстріляно, тому тепла в місті не було.



Нагадаємо, раніше Барабаш розповів, що в Авдіївці не припиняються активні обстріли як щодо громади, так і за позиціями українських військових. Перегляд міста змінюється щогодини.