Россияне эксплуатируют спортивный аэродром Бекетовка в Волгограде в военных целях

Агенты сопротивления крымских татар и украинцев «АТЕШ» провели разведку на территории РФ с целью выявления новых объектов, в ходе наблюдения за перемещением военной техники удалось обнаружить, что оккупанты эксплуатируют спортивный аэродром Бекетовка в военных целях.



«Ангары на территории аэродрома используются для хранения военной техники. Координаты места: 48.558469, 44.366421», — написали партизаны.



Бекетовка — спортивный аэродром, бывший военный аэродром в Волгограде. Он расположен в Кировском районе Волгограда, в 20 км южнее центра города.

Бекетовка — спортивный аэродром в Волгограде, используется военными рф. Фото: АТЕШ

Ранее агенты партизанского движения «АТЕШ» провели разведку в одной из частей Черноморского флота России. Напомним, дроны атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области, в результате попадания есть повреждения.