Росіяни експлуатують спортивний аеродром Бекетовка у Волгограді у військових цілях

Агенти опору кримських татар та українців «АТЕШ» провели розвідку на території РФ з метою виявлення нових об'єктів, під час спостереження за переміщенням військової техніки вдалося виявити, що окупанти експлуатують спортивний аеродром Бекетовки у військових цілях.



«Ангари на території аеродрому використовуються для зберігання військової техніки. Координати місця: 48.558469, 44.366421», - написали партизани.



Бекетовка – спортивний аеродром, колишній військовий аеродром у Волгограді. Він розташований у Кіровському районі Волгограда, за 20 км на південь від центру міста.

Бекетовка - спортивний аеродром у Волгограді, використовується військовими Росії. Фото: АТЕШ

Раніше агенти партизанського руху «АТЕШ» провели розвідку в одній із частин Чорноморського флоту Росії. Нагадаємо, дрони атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області, внаслідок влучення є пошкодження.