Около 4 тысяч приемных украинских детей находятся в оккупации или депортированы в РФ

На временно оккупированных территориях или в России находятся около 4 тысяч приемных детей. Украинское правительство решило усилить защиту сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



«В настоящее время около 4 тысяч приемных детей оказались на оккупированных территориях или были депортированы на территорию России. Органы опеки и попечительства не могут обеспечить надлежащий контроль над условиями их проживания и воспитания. Невозможно также отслеживать вероятное дальнейшее перемещение», — говорится в сообщении.



Отмечается, недавно правительство утвердило изменения, касающиеся полномочий руководителей районных госадминистраций, а также исполнительных органов местных советов.



«Теперь они будут подавать в Нацполицию заявления о розыске детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые принудительно перемещены на территорию государства-агрессора или оставшихся на оккупированных территориях или с которыми отсутствует связь», — подтвердили в ведомстве.



Напомним, оккупационные войска на временно захваченных территориях Украины продолжают политику переселения граждан Украины.