Депортация под видом эвакуации: оккупанты вывезли еще сто украинцев из захваченных территорий

Оккупационные войска на временно захваченных территориях Украины продолжают политику переселения граждан Украины. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Только через месяц на временно оккупированной Херсонщине россияне депортировали сто украинцев. Депортация происходит под видом эвакуации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что списки «эвакуации» представляются из жителей, которых россияне подозревают в нелояльности.



Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в районе появился новый вид «зачистки».