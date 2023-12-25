Близько 4 тисяч прийомних українських дітей перебувають в окупації або депортовані до РФ

На тимчасово окупованих територіях чи в Росії перебувають близько 4 тисяч прийомних дітей. Український уряд вирішив посилити захист сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.



«Наразі близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або депортовані на територію Росії. Органи опіки та піклування не можуть забезпечити належного контролю за умовами їх проживання та виховання. Неможливо також відслідковувати можливе подальше переміщення», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, нещодавно уряд затвердив зміни щодо повноважень керівників районних держадміністрацій, а також виконавчих органів місцевих рад.



«Тепер вони подаватимуть до Нацполіції заяви про розшук дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які примусово переміщені на територію держави-агресора або тих, що залишилися на окупованих територіях, або з якими відсутній зв'язок», — підтвердили у відомстві.



Нагадаємо, окупаційні війська на тимчасово захоплених територіях України продовжують політику переселення громадян України.