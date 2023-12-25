В Одессе задержали двоих парней, которые снимали работу ПВО

В Одессе, вечером 24 декабря, полицейские задержали двух парней из-за того, что они фиксировали на видео работу противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

По предвлрительным данным, во время воздушной тревоги, инспекторы получили сообщение о двух лицах, которые снимают на телефон работу ПВО.

«На месте патрульные задержали двух парней, у одного из которых в телефоне, действительно, было видео боевой работы противовоздушной обороны. Они объяснили, что пошутили», — говорится в заявлении.

В полиции добавили, что ребят доставили в отделение полиции, где в дальнейшем с ними работали следователи.