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В Одесі затримали двох молодиків, які знімали роботу ППО

25 грудня 2023, 21:12

В Одесі затримали двох молодиків, які знімали роботу ППО

В Одесі ввечері 24 грудня поліцейські затримали двох хлопців через те, що вони фіксували на відео роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

За запобіжними даними, під час повітряної тривоги, інспектори отримали повідомлення про двох осіб, які знімають на телефон роботу ППО.

«На місці патрульні затримали двох хлопців, один з яких у телефоні дійсно мав відео бойової роботи протиповітряної оборони. Вони пояснили, що пожартували», - йдеться у заяві.

У поліції додали, що хлопців доправили до відділення поліції, де надалі з ними працювали слідчі.

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