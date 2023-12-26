Украинские пилоты приступили к тренировкам на истребителях F-16 в Дании

Первая группа украинских пилотов, которые завершили базовую программу обучения в Великобритании, сейчас учится управлять истребителями F-16 в Дании. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Британии.



В оборонном ведомстве уточнили, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании проводили обучения не только по пилотированию, но и основам английского языка.



Группа была сформирована из шести опытных украинских боевых летчиков-истребителей. Еще десять украинских пилотов-стажеров приняли участие в языковой подготовке и остались в Великобритании, чтобы продолжить практическую базовую летную подготовку, а также освоить такие важные навыки, как авиационная медицина и обучение работе с центрифугами.



Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16.