Українські пілоти розпочали тренування на винищувачах F-16 у Данії

Перша група українських пілотів, які завершили базову програму навчання у Великій Британії, зараз навчається керувати винищувачами F-16 у Данії. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони Британії.



В оборонному відомстві уточнили, що Королівські військово-повітряні сили Великої Британії проводили навчання не лише з пілотування, а й з основ англійської мови.



Група була сформована з шести досвідчених українських бойових льотчиків-винищувачів. Ще десять українських пілотів-стажистів взяли участь у мовній підготовці та залишилися у Великій Британії, щоб продовжити практичну базову льотну підготовку, а також освоїти такі важливі навички, як авіаційна медицина та навчання роботі з центрифугами.



Нагадаємо, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Данії українські пілоти вже проходять підготовку у повітрі з інструкторами на винищувачах F-16.